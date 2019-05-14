В Одесской области 5-летний мальчик утонул в бассейне
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Одесской области в Килийском районе в бассейне, который стоял на огороде для орошения, утонул пятилетний мальчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Килийское отделения полиции в Одесской области.
"Трагедия произошла, пока мать возилась по хозяйству, а отец пошел в магазин. Без присмотра взрослых мальчик - он самый маленький в семье - играл во дворе со своими несовершеннолетними братьями и сестренкой. Вернувшись домой, отец нашел его тело в воде", - говорится в сообщении.
Установлено, что семья - многодетная, характеризуется положительно, в поле зрения правоохранителей не попадала.
По факту смерти ребенка начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Следствие продолжается.
Напомним, в Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок.