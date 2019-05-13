На Одещині в басейні втопилась 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сьогодні в селі у Кілійському районі Одеської області в басейні потонула 6-річна дитина. Про це у Facebook повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко, передає УНН.
“У селі Шевченкове сталася трагедія. У басейні втопився 6-річний хлопчик. Попри те, що дорослі перебували практично поруч з дитиною весь час, момент падіння у басейн залишився непоміченим. Лічених секунд вистачило, щоб дитина загинула”, — написав він.
За словами Бойченка, сім’я хлопчика благополучна.
Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.
Як повідомляв УНН, 5 травня, у Миколаївському районі Одеської області загинув 4-річний хлопчик через падіння в криницю.