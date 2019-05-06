На Одещині 4-річний хлопчик втопився в криниці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Вчора, 5 травня, у Миколаївському районі Одеської області загинув 4-річний хлопчик через падіння в криницю. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
"Вчора, вдень (4-річний хлопчик – ред.) поки батьки займалися домашніми справами, пішов гуляти, а коли батьки кинулися його шукати, то знайшли в криниці, він втопився", - сказали в прес-службі.
Зазначається, що хлопчик був 2014 року народження, йому ще не виповнилося 5-ть років.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України з приміткою "самогубство" та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) КК України.
Нагадаємо, напередодні, 25 квітня, у селі Никонорівка Чутівського району хлопчик, 2017 року народження, втопився у ванні, яка стояла на вулиці з водою для свійських тварин.