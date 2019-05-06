В Одесской области 4-летний мальчик утонул в колодце

"Вчера, днем (4-летний мальчик - ред.) пока родители занимались домашними делами, пошел гулять, а когда родители бросились его искать, то нашли в колодце, он утонул", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что мальчик был 2014 рождения, ему еще не исполнилось 5-ти лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Самоубийство" и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины.

Напомним, накануне, 25 апреля, в селе Никоноровка Чутовского района мальчик, 2017 рождения, утонул в ванне, которая стояла на улице с водой для домашних животных.