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На Полтавщині 2-річний хлопчик втопився у ванні з водою для худоби

На Полтавщині 2-річний хлопчик втопився у ванні з водою для худоби

Київ • УНН

 • 12164 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Напередодні, 25 квітня, у селі Никонорівка Чутівського району хлопчик, 2017 року народження, втопився у ванні, яка стояла на вулиці з водою для свійських тварин. Про це повідомили у відділ комунікації поліції Полтавської області, передає УНН.

"За інформацією відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини, про утоплення дитини в поліцію повідомили медики. За попередніми висновками, хлопчик утопився у ванні з водою для худоби, що стояла на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Родина, в якій, окрім загиблого малюка, виховують ще двоє дітей, на обліку поліції й соціальних служб не перебуває.

Наразі тіло дитини доставили до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи. Фахівці встановлюють обставини нещасного випадку.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 166 ККУ (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) КК України. Проводяться слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на Тернопільщині у річці знайшли зниклого 4-річного хлопчика.

Нагадаємо, у Києві втопився чоловік.

Українські Національні Новини

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