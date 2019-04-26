В Полтавской области 2-летний мальчик утонул в ванне с водой для скота

"По информации отдела ювенальной превенции полиции Полтавской области, об утоплении ребенка в полицию сообщили медики. По предварительным выводам, мальчик утонул в ванне с водой для скота, которая стояла на улице", - говорится в сообщении.



Семья, в которой, кроме погибшего малыша, воспитывают еще двое детей, на учете полиции и социальных служб не находится.



Сейчас тело ребенка доставили в Полтавского областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Специалисты устанавливают обстоятельства несчастного случая.



Сведения о событии внесли в ЕРДР по ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) УК Украины. Проводятся следственные действия.



Как сообщал УНН, в Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика.



Напомним, в Киеве утонул человек.