На Тернопільщині у річці знайшли зниклого 4-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Тернопільській області у річці знайшли 4-річного хлопчика, який зник у неділю, 3 березня в селі Смиківці, Тернопільського району. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
“Зниклого у неділю, 3 березня, 4-річного хлопчика в селі Смиківці Тернопільського району знайшли у річці без свідомості. Медики намагалися реанімувати дитину, проте повернути до життя її не вдалося”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, впродовж 4 днів вихованець маріупольської школи-інтернату № 2 значився у розшуку. Хлопець втік з дитячого закладу та планував потрапити до родичів у Краматорськ.