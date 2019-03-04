На Тернопільщині у річці знайшли зниклого 4-річного хлопчика

“Зниклого у неділю, 3 березня, 4-річного хлопчика в селі Смиківці Тернопільського району знайшли у річці без свідомості. Медики намагалися реанімувати дитину, проте повернути до життя її не вдалося”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, впродовж 4 днів вихованець маріупольської школи-інтернату № 2 значився у розшуку. Хлопець втік з дитячого закладу та планував потрапити до родичів у Краматорськ.