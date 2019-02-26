На Львівщині у ставку втопився восьмирічний хлопчик
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 лютого. УНН. На Львівщині, у селі Баранівці втопився восьмирічний хлопчик. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає кореспондент УНН.
"25 лютого, о 23:40 годині, в ставку с. Баранівці Самбірського району, місцеві жителі виявили і підняли з води тіло хлопчика 2011 року народження, якого шукали впродовж усього вечора", – повідомили у департаменті.
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Нагадаємо, внаслідок задимлення квартири продуктами горіння через несправність обігрівача у селі Василівка, що у Вінницькій області, загинуло двоє малолітніх дітей.