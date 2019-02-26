Во Львовской области в пруду утонул восьмилетний мальчик
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 февраля. УНН. Во Львовской области, в селе Барановцы утонул восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.
"25 февраля, в 23:40 часов, в пруду с. Барановцы Самборского района, местные жители обнаружили и подняли из воды тело мальчика 2011 рождения, которого искали в течение всего вечера", - сообщили в департаменте.
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Напомним, в результате задымления квартиры продуктами горения из-за неисправности обогревателя в селе Васильевка, что в Винницкой области, погибли двое малолетних детей.