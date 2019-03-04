В Тернопольской области в реке нашли пропавшего 4-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Тернопольской области в реке нашли 4-летнего мальчика, пропавшего в воскресенье, 3 марта в селе Смыковцы, Тернопольского района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
"Пропавшего в воскресенье, 3 марта, 4-летнего мальчика в селе Смыковцы Тернопольского района нашли в реке без сознания. Медики пытались реанимировать ребенка, однако вернуть к жизни ее не удалось", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Львовской области в пруду утонул восьмилетний мальчик
Напомним, в течение 4 дней воспитанник мариупольской школы-интерната № 2 числился в розыске. Парень сбежал из детского учреждения и планировал попасть к родственникам в Краматорск.