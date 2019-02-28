У Волновасі знайшли втікача школи-інтернату, якого шукали 4 дні

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Впродовж 4 днів вихованець маріупольської школи-інтернату №2 значився у розшуку. Хлопець втік з дитячого закладу та планував потрапити до родичів у Краматорськ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Волноваського відділу поліції.

Нагадаємо, 24 лютого до правоохоронців Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від вихователів школи-інтернату №2, які розповіли, що близько 22 години з установи втік 14-річний хлопчик. Виявилось, що дитина вже не вперше тікає з закладу. У вересні 2017 року поліцейські Волновахи вже знаходили його у місті без будь-яких документів. Як і минулого разу, підліток втік, щоб потрапити у Краматорськ до своїх родичів.

Вчора, 27 лютого, до дільничного офіцера поліції звернулися місцеві мешканці, які розповіли, що бачили в магазині самотнього хлопчика у Південному районі м. Волноваха. Поліцейський, який пішов на пошуки неповнолітнього відразу ж його виявив. Попри те, що хлопець намагався обдурити дільничного і називався іншим ім’ям, дільничий ідентифікував його за прикметами.

Дитину забрали співробітники ювенальної превенції з Маріуполя та провели з ним профілактичну роботу.

Нагадаємо, за минулий тиждень (18-24 лютого) в Україні (крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу) зникло 225 дітей. Поліцейськими було знайдено та повернено додому 222 дитини.

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