За минулий тиждень в Україні зникло 225 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. За минулий тиждень (18-24 лютого) в Україні (крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу) зникло 225 дітей. Поліцейськими було знайдено та повернено додому 222 дитини. Про це повідомляє УНН з посилання на Національну поліцію України.
"Друзі, маємо для вас важливу інформацію. За минулий тиждень нашими поліцейськими було знайдено та повернено додому 222 дитини. Цінуйте та не губіть свою малечу", йдеться у повідомленні Нацполіції у Facebook.
Нагадаємо, упродовж 2018 року правоохоронці виявили понад 290 фактів торгівлі людьми. При цьому, поліцейські припинили 9 спроб продажу дітей, зокрема трьох немовлят.