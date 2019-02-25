За минулий тиждень в Україні зникло 225 дітей

КИЇВ. 25 лютого. УНН. За минулий тиждень (18-24 лютого) в Україні (крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу) зникло 225 дітей. Поліцейськими було знайдено та повернено додому 222 дитини. Про це повідомляє УНН з посилання на Національну поліцію України.