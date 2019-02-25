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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125582 просмотра

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За прошедшую неделю в Украине исчезло 225 детей

За прошедшую неделю в Украине исчезло 225 детей

Киев  •  УНН

 • 17225 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. За прошедшую неделю (18-24 февраля) в Украине (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) исчезло 225 детей. Полицейскими было обнаружено и возвращено домой 222 ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украине.

"Друзья, у нас для вас важная информация. За прошедшую неделю нашими полицейскими было обнаружено и возвращено домой 222 ребенка. Цените и не губите своих малышей", говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Напомним, в течение 2018 года правоохранители обнаружили более 290 фактов торговли людьми. При этом, полицейские прекратили 9 попыток продажи детей, в том числе трех младенцев.

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