За прошедшую неделю в Украине исчезло 225 детей

"Друзья, у нас для вас важная информация. За прошедшую неделю нашими полицейскими было обнаружено и возвращено домой 222 ребенка. Цените и не губите своих малышей", говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Напомним, в течение 2018 года правоохранители обнаружили более 290 фактов торговли людьми. При этом, полицейские прекратили 9 попыток продажи детей, в том числе трех младенцев.