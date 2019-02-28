В Волновахе нашли беглеца школы-интерната, которого искали 4 дня

Напомним, 24 февраля в милицию Левобережного отделения полиции поступило сообщение от воспитателей школы-интерната №2, которые рассказали, что около 22 часов из учреждения убежал 14-летний мальчик. Оказалось, что ребенок уже не впервые уходит из учреждения. В сентябре 2017 полицейские Волновахи уже находили его в городе без каких-либо документов. Как и в прошлый раз, подросток убежал, чтобы попасть в Краматорск к своим родственникам.

Вчера, 27 февраля, к участковому офицеру полиции обратились местные жители, которые рассказали, что видели в магазине одинокого мальчика в Южном районе Волновахи. Полицейский, который пошел на поиски несовершеннолетнего сразу же его обнаружил. Несмотря на то, что парень пытался обмануть участкового и назывался другим именем, участковый идентифицировал его по приметам.

Ребенка забрали сотрудники ювенальной превенции из Мариуполя и провели с ним профилактическую работу.

Напомним, за прошедшую неделю (18-24 февраля) в Украине (кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса) исчезло 225 детей. Полицейскими было обнаружено и возвращено домой 222 ребенка.