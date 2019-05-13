В Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня в селе в Килийском районе Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок. Об этом в Facebook сообщил председатель Килийского ОТГ Павел Бойченко, передает УНН.
"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул 6-летний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным. Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", - написал он.
По словам Бойченко, семья мальчика благополучная.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Как сообщал УНН, 5 мая, в Николаевском районе Одесской области погиб 4-летний мальчик из-за падения в колодец.