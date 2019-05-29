Восьмирічний хлопчик опинився у комі після втоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У вівторок, 28 травня у Києві на Троєщині малолітня дитина пережила клінічну смерть, наразі вона знаходиться у комі. Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.
Так, біда сталась біля човнової станції на Троєщині. Зі слів батьків, 8-річний хлопчик стрибав на батуті. Як він потрапив у воду – не відомо. Після того, як дитину дістали з води, батько почав реанімаційні заходи, які продовжила медична бригада, що прибула на місце.
В результаті дитина пережила клінічну смерть, її було доставлено до реанімаційного відділення дитячої клінічної лікарні. Хлопчик наразі знаходиться в комі III ступеня.
Як повідомляв УНН, на Одещині в Кілійському районі в басейні, який стояв на городі для зрошування, втопився п’ятирічний хлопчик.