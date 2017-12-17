Восемь человек погибли в результате атаки церкви на юге Пакистана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли и 44 пострадали в результате атаки смертника на церковь в городе Кветта на юге Пакистана, передает УНН со ссылкой на Geo TV.
Отмечается, что в церкви на момент инцидента находились около 400 человек.
Речь идет, вероятно, об атаке боевиков на одну из протестантских церквей в районе Заргун. Один из террористов был смертником и подорвал себя возле церкви.
Еще один был обезоружен полицией, изъято 15 килограммов взрывчатого материала. По предварительным данным, обоим смертникам было примерно 16 - 20 лет.
Напомним, боевика "ДНР" в Днепропетровской области приговорили к пожизненному заключению .