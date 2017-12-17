Восемь человек погибли в результате атаки церкви на юге Пакистана

Отмечается, что в церкви на момент инцидента находились около 400 человек.

Речь идет, вероятно, об атаке боевиков на одну из протестантских церквей в районе Заргун. Один из террористов был смертником и подорвал себя возле церкви.

Еще один был обезоружен полицией, изъято 15 килограммов взрывчатого материала. По предварительным данным, обоим смертникам было примерно 16 - 20 лет.

Напомним, боевика "ДНР" в Днепропетровской области приговорили к пожизненному заключению .