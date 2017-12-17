Восьмеро людей загинуло внаслідок атаки церкви на півдні Пакистану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Щонайменше восьмеро осіб загинули і 44 постраждали в результаті атаки смертника на церкву в місті Кветта на півдні Пакистану, передає УНН з посиланням на Geo TV.
Зазначається, що в церкві на момент інциденту перебувало близько 400 людей.
Йдеться, імовірно, про атаку бойовиків на одну з протестантських церков у районі Заргун. Один із терористів був смертником і підірвав себе поблизу церкви.
Ще однин був обеззброєний поліцією, вилучено 15 кілограмів вибухового матеріалу. За попередніми даними, обом смертникам було приблизно 16 – 20 років.
Нагадаємо, бойовика "ДНР" на Дніпропетровщині засудили до довічного ув'язнення.