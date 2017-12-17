Восьмеро людей загинуло внаслідок атаки церкви на півдні Пакистану

Зазначається, що в церкві на момент інциденту перебувало близько 400 людей.

Йдеться, імовірно, про атаку бойовиків на одну з протестантських церков у районі Заргун. Один із терористів був смертником і підірвав себе поблизу церкви.

Ще однин був обеззброєний поліцією, вилучено 15 кілограмів вибухового матеріалу. За попередніми даними, обом смертникам було приблизно 16 – 20 років.

Нагадаємо, бойовика "ДНР" на Дніпропетровщині засудили до довічного ув'язнення.