Восковую фигуру Д.Трампа представили в лондонском Музее мадам Тюссо
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Музее мадам Тюссо в Лондоне состоялась презентация восковой фигуры президента США Д.Трампа, передает УНН со ссылкой на официальный сайт музея.
Отмечается, что художники Музея мадам Тюссо работали над восковой фигурой 45-го президента США в достаточно сжатые сроки. Образ создавала команда высококвалифицированных архитекторов, мастеров по париках, визажистов.
Д.Трамп одет в темно-синий костюм с республиканским красным галстуком. Также образ дополняет значок в виде американского флага на лацкане пиджака.
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"Президент-республиканець теперь будет находиться в нашем разделе - Овальном кабинете - рядом с известными политиками. Миллионы людей из разных уголков земного шара будут приезжать в Музей мадам Тюссо, чтобы посмотреть именно на Д.Трампа и сфотографироваться с ним", - отметил генеральный директор музея Эдвард Фуллер.