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Воскову фігуру Д.Трампа представили у лондонському Музеї мадам Тюссо

Воскову фігуру Д.Трампа представили у лондонському Музеї мадам Тюссо

Київ • УНН

 • 56444 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Музеї мадам Тюссо у Лондоні відбулася презентація воскової фігури президента США Д.Трампа, передає УНН з посиланням на офіційний сайт музею.

Зазначається, що художники Музею мадам Тюссо працювали над восковою фігурою 45-го президента США у досить стислі терміни. Образ створювала команда висококваліфікованих скульпторів, майстрів по перуках, візажистів.

Д.Трамп одягнутий у темно-синій костюм з республіканською червоною краваткою. Також образ доповнює значок у вигляді американського прапора на лацкані піджака.

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"Президент-республиканець тепер знаходитиметься у нашому розділі - Овальному кабинеті - поряд із відомими політиками. Мільйони людей з різних куточків земного шару будуть приїздити до Музею мадам Тюссо, аби подивитися саме на Д.Трампа і сфотографуватися з ним", - зазначив генеральний директор музею Едвард Фуллер.

 

Українські Національні Новини

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