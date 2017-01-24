Воскову фігуру Д.Трампа представили у лондонському Музеї мадам Тюссо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Музеї мадам Тюссо у Лондоні відбулася презентація воскової фігури президента США Д.Трампа, передає УНН з посиланням на офіційний сайт музею.
Зазначається, що художники Музею мадам Тюссо працювали над восковою фігурою 45-го президента США у досить стислі терміни. Образ створювала команда висококваліфікованих скульпторів, майстрів по перуках, візажистів.
Д.Трамп одягнутий у темно-синій костюм з республіканською червоною краваткою. Також образ доповнює значок у вигляді американського прапора на лацкані піджака.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Упаковки цукру із зображенням Д.Трампа з’явилися на прилавках російських магазинів
"Президент-республиканець тепер знаходитиметься у нашому розділі - Овальному кабинеті - поряд із відомими політиками. Мільйони людей з різних куточків земного шару будуть приїздити до Музею мадам Тюссо, аби подивитися саме на Д.Трампа і сфотографуватися з ним", - зазначив генеральний директор музею Едвард Фуллер.