Осенью в центре Винницы появится новый мурал

По словам Александра Никитюка, художники из Праги уже сделали эскиз мурал-арта в рамках проекта "VIN-ART-CITY".

"Художники из Праги, авторы мурала "мечтательной девочки" уже прислали свои эскизы на новый арт-объект. С одной стороны мы видим девочку, которая влюблена в Винницу, а с другой стороны художники предлагают нарисовать мальчика, который тоже мечтает о Виннице и Украине. Когда взглянули на эскиз, то удивились, что за рубежом Украину видят амбициозную, с большим будущим. 25 августа чешские художники начинают работы, которые должны завершить ко Дню города ", - рассказал А.Никитюк.

Всего в рамках проекта "VIN-ART-CITY" ко Дню города, который будет отмечаться 3 сентября, муралы украсят пять зданий в Виннице.

Напомним, Ангела-хранителя начали рисовать на центральной улице Винницы.