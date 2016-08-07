Восени у центрі Вінниці з'явиться новий мурал
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Мурал “замріяного хлопчика” з’явиться восени у центрі Вінниці на будівлі по вул. Театральній. Він складе компанію дівчинці, яку минулого року намалювали чеські художники на фасаді ТРВ “ВІНТЕРА”. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр розповів голова ГО “Лабораторія актуальної творчості” та один із організаторів Олександр Никитюк.
За словами Олександра Никитюка, художники із Праги уже зробили ескіз мурал-арту в межах проекту “VIN-ART-CITY”.
“Художники з Праги, автори муралу „Замріяної дівчинки“ вже прислали свої ескізи на новий арт-об’єкт. З одного боку ми бачимо дівчинку, яка закохана в Вінницю, а з другого боку художники пропонують намалювати хлопчика, який теж мріє про Вінницю і Україну. Ми, коли глянули на ескіз, то здивувалися, що закордоном Україну бачать амбітну, з великим майбутнім. 25 серпня чеські художники розпочинають роботи, які мають завершити до дня міста”, — розповів О.Никитюк.
Загалом в межах проекту "VIN-ART-CITY" до Дня міста, яке відзначатимуть 3 вересня, мурали прикрасять п’ять будівель Вінниці.
Нагадаємо, Янгола-охоронця почали малювати на центральній вулиці Вінниці.