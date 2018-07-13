Осенью Рада сможет назначить министра по делам ветеранов - Спикер ВР

"Это рабочий вопрос, кадровый. Как всегда кадровые вопросы идут не так просто. Но я думаю, что осенью парламент сможет решить этот вопрос. Я не вижу большого труда и труда для решения этого вопроса", - сообщил Парубий.



Как сообщал УНН, парламентская фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы министерства по делам ветеранов.

Напомним, Премьер Гройсман призвал коалицию подать согласованную кандидатуру на министра по вопросам ветеранов.