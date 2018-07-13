Восени Рада зможе призначити міністра у справах ветеранів – Спікер ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Восени Верховна Рада України зможе призначити міністра у справах ветеранів. Про це на прес-конференції повідомив голова ВРУ Андрій Парубій, передає УНН.
"Це робоче питання, кадрове. Як завжди кадрові питання йдуть не так просто. Але я думаю, що восени Парламент зможе вирішити це питання. Я не бачу великих складнощів і труднощів для вирішення цього питання", - повідомив Парубій.
Як повідомляв УНН, парламентська фракція БПП підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови міністерства у справах ветеранів.
Нагадаємо, Прем'єр Гройсман закликав коаліцію подати узгоджену кандидатуру на міністра з питань ветеранів.