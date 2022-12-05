Осенью с оккупированных территорий Запорожской области выехала 41 тысяча человек – ОВА

Цитата

“У нас эвакуация происходит постоянно. За осень выехала 41 тысяча человек с временно оккупированных территорий. Еще около 600 человек выехали из зоны ведения боевых действий. Из области, в целом, эвакуация продолжается – ежедневно уезжает до тысячи человек. За вчера 900 человек выехали на более спокойные территории нашей страны”, – отметил Старух.

Детали

По словам главы ОВА, от 5 до 20% населения остались в громадах, расположенных на линии столкновения. По возможности их снабжают продуктами и сырьем. Ежедневно Запорожская область подвергается до 60 ударам.

Напомним

Российские оккупанты почти два дня продержали в заложниках гражданских, которые пытались проехать через вражеский блокпост в Васильевке Запорожской области.