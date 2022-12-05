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Осенью с оккупированных территорий Запорожской области выехала 41 тысяча человек – ОВА

Осенью с оккупированных территорий Запорожской области выехала 41 тысяча человек – ОВА

Киев • УНН

 • 521061 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В течение осени из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области на подконтрольные Украине территории выехала 41 тысяча человек. Об этом во время брифинга сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Цитата

“У нас эвакуация происходит постоянно. За осень выехала 41 тысяча человек с временно оккупированных территорий. Еще около 600 человек выехали из зоны ведения боевых действий. Из области, в целом, эвакуация продолжается – ежедневно уезжает до тысячи человек. За вчера 900 человек выехали на более спокойные территории нашей страны”, – отметил Старух.

Детали

По словам главы ОВА, от 5 до 20% населения остались в громадах, расположенных на линии столкновения. По возможности их снабжают продуктами и сырьем. Ежедневно Запорожская область подвергается до 60 ударам.

Напомним

Российские оккупанты почти два дня продержали в заложниках гражданских, которые пытались проехать через вражеский блокпост в Васильевке Запорожской области.

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