Проверяли и били: в Запорожской области россияне два дня держали гражданских на блокпосту

Детали

"2 декабря рашисты заставили людей, которые ехали из Запорожья поддержать близких в оккупации, в минусовую температуру ночевать на обочине дороги. Но продолжением этого террора стал очередной террор. Из тех гражданских, которые на морозе ночевали в Васильевке, 8 авто так и не пустили", – написал Федоров.

По его словам, некоторых жителей сразу депортировали в сторону Запорожья, а других "покатали" – сначала повезли в комендатуру оккупированного Мелитополя, а затем вернули обратно в Васильевку. Ко всем людям оккупанты применили тотальный осмотр, а некоторых мирных жителей били прикладом автомата, сообщил мэр.

"При этом все в стиле рашистов: никаких объяснений – только грубый разговор и насилие. После двух дней беспричинного террора люди были вынуждены вернуться в Запорожье", – отметил Федоров.

Напомним

2 декабря Федоров сообщил, что украинские военные ударили по позициям российских оккупантов вблизи села Терпение Мелитопольского района в Запорожской области.