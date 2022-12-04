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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Перевіряли і били: у Запорізькій області росіяни два дні тримали цивільних на блокпосту

Перевіряли і били: у Запорізькій області росіяни два дні тримали цивільних на блокпосту

Київ • УНН

 • 1021054 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російські окупанти майже два дні протримали у заручниках цивільних, які намагалися проїхати через ворожий блокпост у Василівці Запорізької області. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

"2 грудня рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", – написав Федоров.

За його словами, деяких жителів відразу депортували у бік Запоріжжя, а інших "покатали" – спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей окупанти застосували тотальний огляд, а деяких мирних жителів били прикладом автомата, повідомив мер. 

"При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень – тільки груба розмова і насилля. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя", – зазначив Федоров.

Нагадаємо

2 грудня Іван Федоров повідомив, що українські військові вдарили по позиціях російських окупантів поблизу села Терпіння Мелітопольського району в Запорізькій області – було сотні загиблих та поранених.

Українські Національні Новини

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