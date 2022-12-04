Перевіряли і били: у Запорізькій області росіяни два дні тримали цивільних на блокпосту

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"2 грудня рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", – написав Федоров.

За його словами, деяких жителів відразу депортували у бік Запоріжжя, а інших "покатали" – спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей окупанти застосували тотальний огляд, а деяких мирних жителів били прикладом автомата, повідомив мер.

"При цьому все в стилі рашистів: жодних пояснень – тільки груба розмова і насилля. Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя", – зазначив Федоров.

Нагадаємо

2 грудня Іван Федоров повідомив, що українські військові вдарили по позиціях російських окупантів поблизу села Терпіння Мелітопольського району в Запорізькій області – було сотні загиблих та поранених.