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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Восени із окупованих територій Запорізької області виїхала 41 тисяча людей – ОВА

Восени із окупованих територій Запорізької області виїхала 41 тисяча людей – ОВА

Київ • УНН

 • 521061 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Протягом осені з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області на підконтрольні Україні території виїхала 41 тисяча людей. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

“У нас евакуація відбувається постійно. За осінь виїхала 41 тисяча людей з тимчасово окупованих територій. Ще майже 600 людей виїхало із зони ведення бойових дій. З області, в цілому, евакуація продовжується – щоденно виїжджають до тисячі людей. За вчора 900 людей виїхали на більш спокійні території нашої країни”, – зазначив Старух.

Деталі

За словами голови ОВА, від 5 до 20% населення залишилися у громадах, розташованих на лінії зіткнення. За можливості їх забезпечують продуктами та сировиною. Щоденно Запорізька область зазнає до 60 ударів.

Нагадаємо

Російські окупанти майже два дні протримали у заручниках цивільних, які намагалися проїхати через ворожий блокпост у Василівці Запорізької області.

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