Восени із окупованих територій Запорізької області виїхала 41 тисяча людей – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Протягом осені з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області на підконтрольні Україні території виїхала 41 тисяча людей. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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“У нас евакуація відбувається постійно. За осінь виїхала 41 тисяча людей з тимчасово окупованих територій. Ще майже 600 людей виїхало із зони ведення бойових дій. З області, в цілому, евакуація продовжується – щоденно виїжджають до тисячі людей. За вчора 900 людей виїхали на більш спокійні території нашої країни”, – зазначив Старух.
Деталі
За словами голови ОВА, від 5 до 20% населення залишилися у громадах, розташованих на лінії зіткнення. За можливості їх забезпечують продуктами та сировиною. Щоденно Запорізька область зазнає до 60 ударів.
Нагадаємо
Російські окупанти майже два дні протримали у заручниках цивільних, які намагалися проїхати через ворожий блокпост у Василівці Запорізької області.