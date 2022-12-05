Восени із окупованих територій Запорізької області виїхала 41 тисяча людей – ОВА

Цитата

“У нас евакуація відбувається постійно. За осінь виїхала 41 тисяча людей з тимчасово окупованих територій. Ще майже 600 людей виїхало із зони ведення бойових дій. З області, в цілому, евакуація продовжується – щоденно виїжджають до тисячі людей. За вчора 900 людей виїхали на більш спокійні території нашої країни”, – зазначив Старух.

Деталі

За словами голови ОВА, від 5 до 20% населення залишилися у громадах, розташованих на лінії зіткнення. За можливості їх забезпечують продуктами та сировиною. Щоденно Запорізька область зазнає до 60 ударів.

Нагадаємо

Російські окупанти майже два дні протримали у заручниках цивільних, які намагалися проїхати через ворожий блокпост у Василівці Запорізької області.