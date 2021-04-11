"Ворскла" завоевала минимальную победу в матче с «Львовом»
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В первой встрече соревновательного дня 21 тура УПЛ полтавская “Ворскла” принимала “Львов”, информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
Неравный игровой прогресс полтавской команды продолжился в 21 туре. Подопечные Юрия Максимова, имея статус фаворита и выступая дома, по крайней мере первый тайм встречи со “Львовом” провели явно хуже соперника. Так, гости острее атаковали, создали больше моментов, которые могли завершиться взятием ворот, и даже не реализовали пенальти в самом начале встречи (Тавареш не сумевший забить). Зато хозяева поля свой едва ли не единственный острый момент в стартовой 45-минутке организовали аж на 45 минуте.
Однако после перерыва ситуация на поле резко и стремительно изменилась: полтавчане, выйдя максимально мобилизованными, за короткий промежуток времени отличились дважды — сделали это Кане и Кулач. На время галичане выглядели растерянными, однако сумели собраться и сократить отставание в счете (забил Довгий). Впрочем, достичь по крайней мере ничьей команда Анатолия Бессмертного не сумела — 2:1.
Отметим, пропускная серия галичан в чемпионате продолжилась на 10-й матч подряд.
Дополнение
“Ворскла” содержится в топ-5 с 34 очками. “Львов” идет предпоследним (13).