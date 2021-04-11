"Ворскла" завоювала мінімальну перемогу у матчі із "Львовом"

Деталі

Нерівний ігровий поступ полтавської команди продовжився у 21 турі. Підопічні Юрія Максимова, маючи статус фаворита й виступаючи вдома, принаймні перший тайм зустрічі зі “Львовом” провели явно гірше за суперника. Так, гості гостріше атакували, створили більше нагод, які могли завершитися взяттям воріт, і навіть не реалізували пенальті на самому початку зустрічі (Тавареш не зумів забити). Натомість господарі поля свій чи не єдиний гострий момент у стартовій 45-хвилинці організували аж на 45 хвилині.

Однак по перерві ситуація на полі різко й стрімко змінилася: полтавці, вийшовши максимально мобілізованими, за короткий проміжок часу відзначилися двічі — зробили це Кане та Кулач. На якийсь час галичани виглядали розгубленими, проте зуміли зібратись і скоротити відставання в рахунку (забив Довгий). Втім, досягти принаймні нічиєї команда Анатолія Безсмертного не зуміла — 2:1.

Відзначимо, пропускна серія галичан у чемпіонаті продовжилася на 10-й матч поспіль.

Доповнення

“Ворскла” втримується в топ-5 із 34 очками. “Львів” йде передостаннім (13).