"Ворскла" в противостоянии со "Сталью" прервала серию поражений в УПЛ

В первой половине главным действующим лицом встречи стал защитник/полузащитник полтавчан Владимир Чеснаков. 29-летний футболист сначала выиграл борьбу на втором этаже и пробил головой рядом со штангой после навеса от Ребенка. На 29 минуте Чеснаков боковым ударом в одно касание направлял мяч под штангу, но кипер Герман Пеньков отбил мяч. В конце тайма удар представителя "Ворсклы" закончился отражением мяча защитника почти с линии ворот.

Кроме того, момент имел дебютант национальной сборной Украины Юрий Коломоец - вратарь также вышел победителем в дуэли. На старте второго отрезка хозяевам не везло: удар Коломойца завершился попаданием мяча в перекладину, а выстрел Шарпара - в стойку. Однако на 56 минуте хозяева добились своего. Контратака увенчалась подачей с фланга от Ребенка, эффектный гол записал в актив Кобахидзе.

Ошибочная игра на выходе из ворот в исполнении голкипера Богда Шуста на 72 минуте обернулась для полтавчан пропущенным голом от Хоцяновского - 1: 1.

Стоит отметить, что несмотря на потерянную победу "Ворскла" остановила неудачный отрезок в чемпионате, который состоял из 4-х поражений. Сейчас команда Сачко при 22 баллах на 5-й строчке.

Добавим также, "Сталь" сыграла четвертый подряд поединок УПЛ вничью и с 12 очками делит последние строки из "Чорномоцем".