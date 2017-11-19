"Ворскла" у протистоянні зі "Сталлю" перервала серію поразок в УПЛ

У першій половині головною дійовою особою зустрічі став захисник/півзахисник полтавчан Володимир Чеснаков. 29-річний футболіст спочатку виграв боротьбу на другому поверсі і пробив головою поряд зі стійкою після навісу від Ребенка. На 29 хвилині Чеснаков боковим ударом в один дотик надсилав м'яч під штангу, але кіпер Герман Пеньков відбив м'яч. Наприкінці тайму удар представника "Ворскли" закінчився відбиттям м'яча оборонця майже з лінії воріт.

Крім того, момент мав дебютант національної збірної України Юрій Коломоєць – воротар також вийшов переможцем у дуелі. На старті другого відрізку господарям продовжувало не таланити: удар Коломойця завершився потраплянням м'яча у поперечину, а постріл Шарпара – в стійку. Проте на 56 хвилині господарі досягли свого. Контратака увінчалася подачею з флангу від Ребенка, ефектний гол записав до активу Кобахідзе.

Помилкова гра на виході з воріт у виконанні голкіпера Богда Шуста на 72 хвилині обернулася для полтавчан пропущеним голом від Хоцяновського – 1:1.

Варто відзначити, що попри втрачену перемогу "Ворскла" зупинила невдалий відрізок в чемпіонаті, який складався із 4-х поразок. Зараз команда Сачка при 22 балах на 5-му рядку.

Додамо також, "Сталь" зіграла четвертий поспіль поєдинок УПЛ в нічию і з 12 очками ділить останні рядки з "Чорномоцем.