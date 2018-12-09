"Ворскла" в матче с "Черноморцем" прервала серию поражений в ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В противостоянии 18 тура УПЛ встретились команды из разных частей таблицы - "Черноморец", который находится внизу и "Ворскла", которая ведет борьбу за попадание в топ-6 лиги, передает корреспондент УНН.
Судьбу поединка решил быстрый гол в исполнении гостей из Полтавы. С розыгрыша углового "футболист" Ворсклы "подал на ближнюю часть штрафной. Далее голкипер Литовченко в прыжке отбил мяч, но Чеснаков дал пас назад на Чижова, который и забил гол - 1:0.
Составы команд:
"Черноморец": Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко (Остапенко, 13), Трубочкин (Шторгин, 87), Савченко, Бабенко, Норенков, Черной (Мусолитин, 46), Семенов, Коваль.
"Ворскла": Шуст, Гиоргадзе, Пердута, Габелок (Мысык, 90+3), Шарпар, Карека (Сергийчук, 74), Чеснаков, Чижов, Сак, Артур (Кане, 85), Ребенок.
Добавим, полтавчане прервали серию поражений и с 27 очками находится на 5 строчке.