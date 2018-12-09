"Ворскла" у матчі з "Чорноморцем" перервала серію поразок в ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У протистоянні 18 туру УПЛ зустрілися команди з різних частин таблиці – "Чорноморець", який знаходиться внизу та "Ворскла", яка веде боротьбу за потрапляння до топ-6 ліги, інформує кореспондент УНН.
Долю поєдинку вирішив швидкий гол у виконанні гостей з Полтави. З розіграшу кутового "футболіст "Ворскли" подав на ближню частину карного майданчику. Далі голкіпер Літовченко у стрибку відбив м'яч, але Чеснаков дав пас назад на Чижова, який і забив гол – 1:0.
Склади команд:
"Чорноморець": Літовченко, Рижук, Грачов, Міщенко (Остапенко, 13), Трубочкін (Шторгін, 87), Савченко, Бабенко, Норенков, Чорній (Мусолітін, 46), Семенів, Коваль.
"Ворскла": Шуст, Гіоргадзе, Пердута, Габелок (Мисик, 90+3), Шарпар, Карека (Сергійчук, 74), Чеснаков, Чижов, Саків, Артур (Кане, 85), Ребенок.
Додамо, полтавчани перервали серію поразок і з 27 очками знаходиться на 5 рядку.