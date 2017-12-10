Ворскла разгромила Олимпик и сохранила третье место в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве на стадионе "им. Лобановского" номинальные хозяева футболисты "Олимпика" принимали "Ворсклу" в центральной встрече игрового дня 19-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Сольный проход Кобахидзе с центра поля закончился его эффектным ударом практически в дальнюю девятку ворот Махарадзе. Десять минут понадобилось "Олимпика" чтобы установить равновесие - Андрей Богданов выполнил опасный штрафной, Шуст отбил мяч перед собой, а Приемов сработал на добивании.
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Не прошел двух минут, как Чижов оказался самым проворным в чужой штрафной, позволив полтавчанам выйти перед - 1: 2. Результативность первого тайма увеличилась в ближайшие 5 минут, когда Кулач реализовал пенальти. Точку в противостоянии поставил Шарпар, замкнув прострел Одарюка с помощью контратаки - 1: 4.
Таким образом, "Ворскла" оторвалась от одного из конкурентов за 3-е место на 6 очков - 31 против 25 соответственно.
Вашему вниманию результаты других баталий:
"Верес" - "Карпаты" 2: 2
"Мариуполь" - "Сталь" 4: 2.