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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17083 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32181 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102868 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111422 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132566 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107009 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108520 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Ворскла разгромила Олимпик и сохранила третье место в УПЛ

Ворскла разгромила Олимпик и сохранила третье место в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 13685 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве на стадионе "им. Лобановского" номинальные хозяева футболисты "Олимпика" принимали "Ворсклу" в центральной встрече игрового дня 19-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

Сольный проход Кобахидзе с центра поля закончился его эффектным ударом практически в дальнюю девятку ворот Махарадзе. Десять минут понадобилось "Олимпика" чтобы установить равновесие - Андрей Богданов выполнил опасный штрафной, Шуст отбил мяч перед собой, а Приемов сработал на добивании.

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Не прошел двух минут, как Чижов оказался самым проворным в чужой штрафной, позволив полтавчанам выйти перед - 1: 2. Результативность первого тайма увеличилась в ближайшие 5 минут, когда Кулач реализовал пенальти. Точку в противостоянии поставил Шарпар, замкнув прострел Одарюка с помощью контратаки - 1: 4.

Таким образом, "Ворскла" оторвалась от одного из конкурентов за 3-е место на 6 очков - 31 против 25 соответственно.

Вашему вниманию результаты других баталий:
"Верес" - "Карпаты" 2: 2
"Мариуполь" - "Сталь" 4: 2.

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