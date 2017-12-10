Ворскла розгромила Олімпік та зберегла третє місце в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Києві на стадіоні "ім. Лобановського" номінальні господарі футболісти "Олімпіку" приймали "Ворсклу" у центральній зустрічі ігрового дня 19-го туру Української Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Сольний прохід Кобахідзе з центру поля закінчився його ефектним ударом практично в дальню дев'ятку воріт Махарадзе. Десять хвилин знадобилося "Олімпіку" аби встановити рівновагу – Андрій Богданов виконав небезпечний штрафний, Шуст відбив м'яч перед собою, а Прийомов спрацював на добиванні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Карпати" змінять стратегію розвитку та кадрової політики клубу
Не пройшло двох хвилин, як Чижов виявився найбільш проворним у чужому штрафному, дозволивши полтавчанам вийти перед – 1:2. Результативність першого тайму збільшилась в найближчі 5 хвилин, коли Кулач реалізував пенальті. Крапку у протистоянні поставив Шарпар, замкнувши простріл Одарюка за допомогою контратаки – 1:4.
Таким чином, "Ворскла" відірвалася від одного з конкурентів за 3-тє місце на 6 очок – 31 проти 25 відповідно.
До вашої уваги результати інших баталій:
"Верес" – "Карпати" 2:2
"Маріуполь" – "Сталь" 4:2.