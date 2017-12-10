Ворскла розгромила Олімпік та зберегла третє місце в УПЛ

Сольний прохід Кобахідзе з центру поля закінчився його ефектним ударом практично в дальню дев'ятку воріт Махарадзе. Десять хвилин знадобилося "Олімпіку" аби встановити рівновагу – Андрій Богданов виконав небезпечний штрафний, Шуст відбив м'яч перед собою, а Прийомов спрацював на добиванні.

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Не пройшло двох хвилин, як Чижов виявився найбільш проворним у чужому штрафному, дозволивши полтавчанам вийти перед – 1:2. Результативність першого тайму збільшилась в найближчі 5 хвилин, коли Кулач реалізував пенальті. Крапку у протистоянні поставив Шарпар, замкнувши простріл Одарюка за допомогою контратаки – 1:4.

Таким чином, "Ворскла" відірвалася від одного з конкурентів за 3-тє місце на 6 очок – 31 проти 25 відповідно.

До вашої уваги результати інших баталій:

"Верес" – "Карпати" 2:2

"Маріуполь" – "Сталь" 4:2.