"Ворскла" подписала малийского футболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Защитник Ибрахим Кане поставил подпись под полноценным контрактом с полтавской "Ворсклой", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Срок соглашения Кане с футбольным клубом “Ворскла” рассчитан на четыре года. Африканец выступал за полтавчан с сентября прошлого года на правах аренды с малийского клуба “Дугуволофила”.
Нынешней кампании 20-летний защитник сыграл за “Ворсклу” 21 поединок — 2 гола и одна голевая передача.
Примечательно, что в своем возрасте Ибрахим уже давно выступает за сборную Мали U-23 и является кандидатом в национальную команду своей страны.