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"Ворскла" подписала малийского футболиста

"Ворскла" подписала малийского футболиста

Киев  •  УНН

 • 10052 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Защитник Ибрахим Кане поставил подпись под полноценным контрактом с полтавской "Ворсклой", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Срок соглашения Кане с футбольным клубом “Ворскла” рассчитан на четыре года. Африканец выступал за полтавчан с сентября прошлого года на правах аренды с малийского клуба “Дугуволофила”.

Нынешней кампании 20-летний защитник сыграл за “Ворсклу” 21 поединок — 2 гола и одна голевая передача.

Примечательно, что в своем возрасте Ибрахим уже давно выступает за сборную Мали U-23 и является кандидатом в национальную команду своей страны.

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