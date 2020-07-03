"Ворскла" підписала малійського футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Оборонець Ібрахім Кане поставив підпис під повноцінним контрактом із полтавською "Ворсклою", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Термін угоди Кане з футбольним клубом “Ворскла” розраховано на чотири роки. Африканець виступав за полтавчан з вересня минулого року на правах оренди із малійського клубу “Дугуволофіла”.
Нинішньої кампанії 20-річний захисник відіграв за “Ворсклу” 21 поєдинок — 2 голи і одна гольова передача.
Примітно, що в своєму віці Ібрахім уже давно виступає за збірну Малі U-23 та є кандидатом до національної команди своєї країни.