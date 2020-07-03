"Ворскла" підписала малійського футболіста

Термін угоди Кане з футбольним клубом “Ворскла” розраховано на чотири роки. Африканець виступав за полтавчан з вересня минулого року на правах оренди із малійського клубу “Дугуволофіла”.

Нинішньої кампанії 20-річний захисник відіграв за “Ворсклу” 21 поєдинок — 2 голи і одна гольова передача.

Примітно, що в своєму віці Ібрахім уже давно виступає за збірну Малі U-23 та є кандидатом до національної команди своєї країни.