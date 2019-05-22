"Ворскла" обыграла "Десну" в матче лидеров второй шестерки УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Черниговская “Десна” провела домашний поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги с полтавской “Ворсклой”, передает УНН.
Имея солидное преимущество по количеству выполненных ударов — 17:8, черниговский коллектив потерпел поражение. Единственный мяч во встрече забил сербский легионер полтавчан Петрович. Сапай отдал передачу в штрафную, где сербский полузащитник удачно подставил ногу и направил игровой снаряд в сетку — 0:1.
Примечательно, что полтавчане не знают горечи поражений в УПЛ уже 6 матчей подряд.
Добавим, обе команды занимают верхние ступени во второй шестерке и ведут борьбу за Кубок Престижа — “Ворскла” седьмая из 41 очком, а “Десна” восьмая из 38 баллами.