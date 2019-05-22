"Ворскла" обіграла "Десну" у матчі лідерів другої шістки УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Чернігівська “Десна” провела домашній поєдинок 30-го туру Української Прем’єр-ліги із полтавською “Ворсклою”, передає УНН.
Маючи солідну перевагу за кількістю виконаних ударів — 17:8, чернігівський колектив зазнав поразки. Єдиний м’яч у зустрічі забив сербський легіонер полтавчан Петровіч. Сапай віддав передачу до штрафної, де сербський півзахисник вдало підставив ногу та спрямував ігровий снаряд у сітку — 0:1.
Примітно, що полтавчани не знають гіркоти поразок в УПЛ вже 6 матчів поспіль.
Додамо, обидві команди посідають верхні щаблі в другій шістці та ведуть боротьбу за Кубок Престижу — “Ворскла” сьома із 41 очком, а “Десна” восьма з 38 балами.