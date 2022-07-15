Вражеский истребитель Су-35 пытался атаковать украинские штурмовики в небе над Новой Каховкой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
Цитата
"Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздуха" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет", - говорится в сообщении.
Детали
Также в командовании подчеркнули, что парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить те остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином.
"С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения доразведки результатов своего удара по о. Змеиному", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские военные на Южном направлении уничтожили 18 российских оккупантов и полевой склад боеприпасов.