На півдні ЗСУ знищили 18 окупантів, гаубицю та ворожий склад боєприпасів

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"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного", - йдеться в повідомленні.

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Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.

Решта результатів дорозвідуються.

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