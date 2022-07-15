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На півдні ЗСУ знищили 18 окупантів, гаубицю та ворожий склад боєприпасів

На півдні ЗСУ знищили 18 окупантів, гаубицю та ворожий склад боєприпасів

Київ • УНН

 • 94796 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Українські військові на Південному напрямку знищили 18 російських окупантів та польовий склад боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.

Решта результатів дорозвідуються.

Нагадаємо

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