На півдні ЗСУ знищили 18 окупантів, гаубицю та ворожий склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Українські військові на Південному напрямку знищили 18 російських окупантів та польовий склад боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового й Благодатного", - йдеться в повідомленні.
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Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздика", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.
Решта результатів дорозвідуються.
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