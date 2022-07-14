Українські військові знищили танкову роту окупантів

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Як зазначається, напередодні, 13 липня, ворог розпочав масовану атаку на українські позиції, але наші захисники були до цього готові.

Чіткі тактичні взаємодії призвели до втрат: 9 російських танків (майже танкова рота), 7 одиниць іншої бронетехніки (БТР та БМП), приблизно 70 окупантів.

Також в бригаді додали, що громили ворожу техніку й піхоту підрозділи ЗСУ грамотно і злагоджено. Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи за допомогою "Стугни" "Джавелінів", ПТУР "NLAW' та гранатометів РПГ-7, АТ-4.

"Знищення такої кількості техніки загарбників лише за один день – це звичайно не остаточна перемога ЗСУ, але суттєвий крок до її наближення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Українські захисники під час ворожого штурму знищили цілу танкову роту окупантів, внаслідок чого було ліквідовано 9 танків загарбників.