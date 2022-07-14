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Украинские военные уничтожили танковую роту оккупантов

Украинские военные уничтожили танковую роту оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Штурмовики 80 бригады, организовав четкое тактическое взаимодействие с другими подразделениями ВСУ и НГУ совместными усилиями уничтожили за день танковую роту российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу бригады в Facebook.

Детали

Как отмечается, накануне, 13 июля, враг начал массированную атаку на украинские позиции, но наши защитники были к этому готовы.

Четкие тактические взаимодействия привели к потерям: 9 российских танков (почти танковая рота), 7 единиц другой бронетехники (БТР и БМП), примерно 70 оккупантов.

Также в бригаде добавили, что громили вражескую технику и пехоту подразделения ВСУ грамотно и слаженно. Разведка замечала и фиксировала цели, а затем их утилизировала артиллерия и штурмовые группы с помощью "Ленты" "Джавелинов", ПТУР "NLAW" и гранатометов РПГ-7, АТ-4.

"Уничтожение такого количества техники захватчиков только за один день – это конечно не окончательная победа ВСУ, но существенный шаг к ее приближению", – говорится в сообщении.

Напомним

Украинские защитники во время вражеского штурма уничтожили целую танковую роту оккупантов, в результате чего было ликвидировано 9 танков захватчиков.

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