Українські захисники знищили танкову роту російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Українські захисники під час ворожого штурму знищили цілу танкову роту окупантів, внаслідок чого було ліквідовано 9 танків загарбників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На захисті південних рубежів українські військові знищили 194 російських окупантів, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів загарбників.