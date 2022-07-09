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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Українські захисники знищили танкову роту російських окупантів

Українські захисники знищили танкову роту російських окупантів

Київ • УНН

 • 310741 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Українські захисники під час ворожого штурму знищили цілу танкову роту окупантів, внаслідок чого було ліквідовано 9 танків загарбників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цитата

"На відео зафіксована спільна бойова робота артилерійських та інженерних підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України. Зокрема під час наступу ворожої танкової роти українськими десантниками ефективно знищено 9 ворожих танків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На захисті південних рубежів українські військові знищили 194 російських окупантів, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів загарбників.

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