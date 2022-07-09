Украинские защитники уничтожили танковую роту российских оккупантов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинские защитники во время вражеского штурма уничтожили целую танковую роту оккупантов, в результате чего было ликвидировано 9 танков захватчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.