Украинские защитники уничтожили танковую роту российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинские защитники во время вражеского штурма уничтожили целую танковую роту оккупантов, в результате чего было ликвидировано 9 танков захватчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Цитата
"На видео зафиксирована совместная боевая работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины. В частности, при наступлении вражеской танковой роты украинскими десантниками эффективно уничтожено 9 вражеских танков", - говорится в сообщении.
Напомним
На защите южных рубежей украинские военные уничтожили 194 российских оккупантов, 42 единицы вражеской техники и 3 склада боеприпасов захватчиков.