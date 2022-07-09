ОК "Південь": ЗСУ знищили майже 200 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. На захисті південних рубежів українські військові знищили 194 російських окупантів, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів загарбників. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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Загалом за добу, за підсумками нанесення вогневих уражень ворогу підрозділами ЗСУ на півдні завдано таких втрат: 194 окупанти та 42 одиниці техніки, серед яких 2 РСЗВ "Град", 2 командно-штабні машини, 4 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1", 1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", 6 самохідних гаубиць типу "Акація", 26 одиниць автомобільної техніки, 1 беспілотник-розвідник "Орлан-10" та 3 склади з боєприпасами.
Нагадаємо
Українські військові знищили 12 окупантів, танк, гаубицю та ворожий склад боєприпасів.