ОК "Юг": ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов

Детали

Всего за сутки, по итогам нанесения огневых поражений врагу подразделениями ВСУ на юге нанесены следующие потери: 194 оккупанта и 42 единицы техники, среди которых 2 РСЗО "Град", 2 командно-штабных машины, 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", 1 пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2", 6 самоходных гаубиц типа "Акация", 26 единиц автомобильной техники, 1 беспилотник-разведчик "Орлан-10" и 3 склада с боеприпасами.

Напомним

Украинские военные уничтожили 12 оккупантов, танк, гаубицу и вражеский склад боеприпасов.