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Українські військові знищили 12 окупантів, танк, гаубицю та ворожий склад боєприпасів

Українські військові знищили 12 окупантів, танк, гаубицю та ворожий склад боєприпасів

Київ • УНН

 • 209439 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Українські військові на півдні нанесли авіаудари по опорному пункту та району скупчення окупантів, а також по місцю зосередження російської техніки в районі Давидова Броду і Правдиного Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Деталі 

Упродовж 7 липня втрати окупантів на півдні склали: 12 солдатів, танк, гаубиця "Мста-Б", склад боєприпасів і безпілотник "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.

"Противник нових ударних угруповань не створює, дотримується тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак", - йдеться в повідомленні.

Обстановка на півдні динамічна, але підконтрольна силам оборони. Російсько-окупаційні війська продовжують ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву, ввечері з важкої стволової артилерії обстріляно околиці Галіциново на Миколаївщині. Без людських втрат.

Наші авіатори тричі завдавали ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного.

"Також в ході повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повітря” по парі наших штурмовиків. Для нас – без втрат, для ворога – без успіху", - повідомили в ОК.

Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу "Калібр" з чотирьох надводних та двох підводних носіїв, що разом з трьома вдк чатують на сторожі північно-західної частини Чорного моря.

Нагадаємо 

У Херсонській області російські окупанти ударним гелікоптером Ка-52 намагалися атакувати наші позиції, але ЗСУ їх відбили.

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