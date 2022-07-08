Українські військові знищили 12 окупантів, танк, гаубицю та ворожий склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Українські військові на півдні нанесли авіаудари по опорному пункту та району скупчення окупантів, а також по місцю зосередження російської техніки в районі Давидова Броду і Правдиного Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Упродовж 7 липня втрати окупантів на півдні склали: 12 солдатів, танк, гаубиця "Мста-Б", склад боєприпасів і безпілотник "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля.
"Противник нових ударних угруповань не створює, дотримується тактики артилерійсько-мінометних обстрілів, авіаційних ударів та ракетних атак", - йдеться в повідомленні.
Обстановка на півдні динамічна, але підконтрольна силам оборони. Російсько-окупаційні війська продовжують ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву, ввечері з важкої стволової артилерії обстріляно околиці Галіциново на Миколаївщині. Без людських втрат.
Наші авіатори тричі завдавали ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного.
"Також в ході повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повітря” по парі наших штурмовиків. Для нас – без втрат, для ворога – без успіху", - повідомили в ОК.
Вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу "Калібр" з чотирьох надводних та двох підводних носіїв, що разом з трьома вдк чатують на сторожі північно-західної частини Чорного моря.
Нагадаємо
У Херсонській області російські окупанти ударним гелікоптером Ка-52 намагалися атакувати наші позиції, але ЗСУ їх відбили.