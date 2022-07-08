Украинские военные уничтожили 12 оккупантов, танк, гаубицу и вражеский склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинские военные на юге нанесли авиаудары по опорному пункту и району скопления оккупантов, а также по месту сосредоточения российской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
В течение 7 июля потери оккупантов на юге составили: 12 солдат, танк, гаубица "Мста-Б", состав боеприпасов и беспилотник "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья.
"Противник новых ударных группировок не создает, соблюдает тактику артиллерийско-минометных обстрелов, авиационных ударов и ракетных атак", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге динамична, но подконтрольна силам обороны. Российско-оккупационные войска продолжают ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. После массированного ракетного удара утром по Очакову и Николаеву, вечером из тяжелой стволовой артиллерии обстреляны окрестности Галицынова в Николаевской области. Без человеческих утрат.
Наши авиаторы трижды наносили удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.
"Также в ходе воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 применил управляемые ракеты “воздух-воздух” по паре наших штурмовиков. Для нас – без потерь, для врага – без успеха" , – сообщили в ОК.
Вражеская корабельная группировка продолжает угрожать применением 40 ракет типа "Калибр" из четырех надводных и двух подводных носителей, которые вместе с тремя вдчатыми подстерегают на страже северо-западной части Черного моря.
Напомним
В Херсонской области российские оккупанты ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать наши позиции, но ВСУ их отбили.